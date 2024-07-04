Рыболовы ЕС призвали правительства ограничить импорт норвежского лосося

Пренебрежение Норвегии квотами на вылов рыбы побудило рыбаков Ирландии и других стран обратиться к руководству ЕС с предложением ограничить доступ норвежского лосося на рынок содружества, 4 июля сообщает издание Seafood Source.
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