Бессонница и частые просыпания – серьезный повод проверить гормоны Нехватка сна и некачественный сон, сопровождающийся просыпаниями, сложностями при засыпании, слишком ранним пробуждением – не просто мешают нам отдыхать и восстанавливаться, но и могут навредить нашему здоровью.