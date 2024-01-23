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Бессонница и частые просыпания – серьезный повод проверить гормоны

Бессонница и частые просыпания – серьезный повод проверить гормоны

Бессонница и частые просыпания – серьезный повод проверить гормоны Нехватка сна и некачественный сон, сопровождающийся просыпаниями, сложностями при засыпании, слишком ранним пробуждением – не просто мешают нам отдыхать и восстанавливаться, но и могут навредить нашему здоровью.

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