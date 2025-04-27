Трамп поддержал Крым: США признали выбор крымчан в 2014 году

Депутат Госдумы Юрий Нестеренко приветствует позицию Дональда Трампа по Крыму. Трамп назвал требования возврата Крыма Украине нелепыми, в то время как референдум 2014 года зафиксировал волю крымчан к воссоединению с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии