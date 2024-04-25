Алиев: Азербайджан не поставлял и не будет поставлять оружие Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников состоявшегося 23 апреля в Университете АДА в Баку международного форума "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", заявил, что Баку не поставлял и не будет поставлять оружие Киеву, хотя такие просьбы от украинской стороны поступали.