Диакон Никитин объясняет: Масленица и пост – почему мясо под запретом? Ирэн ОрлонскаяДиакон церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы Сосновоборска Андрей Никитин объяснил, почему в Масленицу не следует есть мясо.
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