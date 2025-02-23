Диакон Никитин объясняет: Масленица и пост – почему мясо под запретом? Ирэн ОрлонскаяДиакон церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы Сосновоборска Андрей Никитин объяснил, почему в Масленицу не следует есть мясо.