Названо неожиданное применение втулки от туалетной бумаги

Огородники нашли неожиданное применение втулке от туалетной бумагиОбычная втулка от туалетной бумаги может оказаться вполне полезной при выращивании овощей на огороде, говорится в материале сайта Хибины .
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