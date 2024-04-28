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Названо неожиданное применение втулки от туалетной бумаги

Названо неожиданное применение втулки от туалетной бумаги

Огородники нашли неожиданное применение втулке от туалетной бумагиОбычная втулка от туалетной бумаги может оказаться вполне полезной при выращивании овощей на огороде, говорится в материале сайта Хибины .

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