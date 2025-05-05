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Фавориту президентских выборов в Румынии запретили въезд на Украину

Фавориту президентских выборов в Румынии запретили въезд на Украину

«Естественный союзник» Трампа и противник военной помощи Киеву лидирует по опросам в Румынии. Румыны голосуют на выборах, которые могут привести к власти ультранационалиста-союзника Трампа.

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Комментарии
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Eduard
Мол он туда собирался! Хаха,ха.В Украину едут уголовники только!
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20 час.
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