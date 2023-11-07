Шарики из индейки с сыром "Инди-попс"

Шарики из индейки с сыром в панировке из кукурузних хлопьев - аппетитно, интересно. Подавать можно в качестве закуски или перекуса на деревянных шпажках, так удобно обмакивать их в соусе, особенно, когда находишься на работе или в школе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии