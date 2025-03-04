Жительница Пенза незаконно регистрировала у себя мигрантов

В Пензе полиция провела проверку, чтобы выявить нарушения миграционного законодательства. В ходе проверки выяснили, что одна женщина 1988 года рождения неправомерно зарегистрировала двух иностранцев, которые приехали в Россию.
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