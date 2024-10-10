Аналитики Сhainalysis: "Аргентина лидирует среди стран Латинской Америки по темпам роста крипторынка"

Согласно новому отчету аналитической компании Chainalysis, Аргентина заняла лидирующую позицию среди стран Латинской Америки по темпам роста криптовалютного рынка, опередив такие крупные экономики, как Бразилия, Мексика, Венесуэла и Колумбия.
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