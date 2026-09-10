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Царьград

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"Личной выгоды я не искала": экс-ректор СГМУ попросила Путина о помиловании

"Личной выгоды я не искала": экс-ректор СГМУ попросила Путина о помиловании

Экс-ректор СГМУ обратилась к президенту России с прошением о помиловании.Бывший руководитель Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова направила обращение к главе государства Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

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