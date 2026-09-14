В Сибири поезд насмерть сбил подростка

В Новосибирской области подросток погиб под поездом. Следователи проводят проверку. Трагедия произошла на перегоне Сибирская – Юность Западно-Сибирской железной дороги.
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