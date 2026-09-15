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«Мостовой сильнее Луиса Энрике, с учетом лимита точно должен был играть. Последние два года в «Зените» Андрей уже деградировал». Квеквескири о вингере

Бывший полузащитник «Факела» и «Оренбурга» Ираклий Квеквескири считает Андрея Мостового более сильным игроком, чем Луис Энрике.

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