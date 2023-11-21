Чиновников Архангельской области обязали отвечать на сообщения граждан за три часа

О том, что руководителям региональных ведомств и муниципалитетов стоит более оперативно реагировать на обращения жителей Архангельской области, Александр Цыбульский заявил на еженедельном оперативном совещании Также глава региона напомним чиновникам о том, что они несут персональную ответственность — за сроки подготовки ответов и за их качество.
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