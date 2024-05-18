Владимир Путин стал первым гостем павильона Приморья на ярмарке в Харбине

17 мая, на восьмом Российско-Китайском ЭКСПО, проходившем в рамках 33-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, президент России, Владимир Путин, стал первым почетным гостем павильона Приморья, сообщает PRIMPRESS.
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