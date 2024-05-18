PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алекс кузь
    Казалрсь бы полезное начинание государс, но штрафы планирубт драть с родителей. Этот прием дурно пахнет грабежом неви...В России могут зн...
  • Татьяна Недогреева
    А остальные пенсионеры достаточно обеспечены и не в чем не нуждаются. Ха- ха- ха. Русский человек смеется,когда уже н...Указ подписан. Пе...
  • Oleg Kasyanov
    Я думаю сама аферисты. коситЖительница Примор...

Владимир Путин стал первым гостем павильона Приморья на ярмарке в Харбине

Владимир Путин стал первым гостем павильона Приморья на ярмарке в Харбине

17 мая, на восьмом Российско-Китайском ЭКСПО, проходившем в рамках 33-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, президент России, Владимир Путин, стал первым почетным гостем павильона Приморья, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх