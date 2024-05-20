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Раиси год назад призывал мир отказаться от доллара

Раиси год назад призывал мир отказаться от доллара

Президент Ирана Эбрахим Раиси год назад призывал мир отказаться от доллара.Во время онлайн-саммита Шанхайской организации сотрудничества иранский лидер заявлял, что «гегемонии Запада способствует гегемония доллара».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот ЗА ЭТО Раиси и уничтожили... Это НЕ сбой  навигации и &quot;жесткая посадка&quot;, это теракт.
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18 час.
НН
Надежда Никитина
Согласна. Убили.
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18 час.

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