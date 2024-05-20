Президент Ирана Эбрахим Раиси год назад призывал мир отказаться от доллара.Во время онлайн-саммита Шанхайской организации сотрудничества иранский лидер заявлял, что «гегемонии Запада способствует гегемония доллара».
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