На Дону накажут всех родителей, дети которых оскорбляли учительницу

Виктор Гайдуков

Родителей оштрафовать и предупредить, что в случае повторения их детьми нарушений закона и общеропнятых норм поведения и приличия будет рассмотрен вопрос о лишении их родительских прав, а этих потерявших совесть детишек из школы исключить, пусть до конца учебного года сидят дома, а к следующему учебному году пусть записываются в какую-то другую школу. Это стало бы уроком и для других детей и их родителей.