В Шолоховском районе родителей подростков, оскорблявших учительницу, привлекут к ответственности. В Шолоховском районе Ростовской области органы правопорядка приняли решение о наказании родителей троих подростков, которые оскорбляли свою учительницу.
На Дону накажут всех родителей, дети которых оскорбляли учительницу
Комментарии
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Раиса Григорьева
Следует наказать и родителей и детей. Показательная порка будет уроком для других.
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22 час.
Виктор Гайдуков
Родителей оштрафовать и предупредить, что в случае повторения их детьми нарушений закона и общеропнятых норм поведения и приличия будет рассмотрен вопрос о лишении их родительских прав, а этих потерявших совесть детишек из школы исключить, пусть до конца учебного года сидят дома, а к следующему учебному году пусть записываются в какую-то другую школу. Это стало бы уроком и для других детей и их родителей.
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21 час.
Boleslav Buljanowskij
Там же есть кому заняться. Есть же казаки, вот и пусть покажут, что и они на что то годны...
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21 час.
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