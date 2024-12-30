В ГД объяснили порядок выплаты маткапитала при рождении двойни или тройни

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT объяснил, что порядок получения материнского капитала в 2025 году при рождении двойни или тройни определяется очерёдностью рождения детей и тем, использовалось ли ранее право на данную меру государственной поддержки.