В ГД объяснили порядок выплаты маткапитала при рождении двойни или тройни

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT объяснил, что порядок получения материнского капитала в 2025 году при рождении двойни или тройни определяется очерёдностью рождения детей и тем, использовалось ли ранее право на данную меру государственной поддержки.
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