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Мировое обозрение

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Минфин спрогнозировал пополнение ФНБ на сумму до 1 трлн рублей в этом году

Минфин спрогнозировал пополнение ФНБ на сумму до 1 трлн рублей в этом году

Министерство финансов закладывает в свои расчеты заметное восстановление резервов. По оценке главы ведомства Антона Силуянова, по итогам 2026 года Фонд национального благосостояния может прибавить от 600 миллиардов до 1 триллиона рублей.

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