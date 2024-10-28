Корнелия Манго узнала о причине своего 10-летнего бесплодия

Корнелия Манго испытывает неописуемое счастье — она готовится стать мамой в первый раз. На протяжении многих лет певице было трудно наблюдать за тем, как ее знакомые женщины становятся матерями, поскольку у нее самой не было возможности забеременеть.
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