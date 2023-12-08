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“Я боюсь”: вернувшийся в РФ Александр Ревва в панике сбежал от публики на “Песне года”

“Я боюсь”: вернувшийся в РФ Александр Ревва в панике сбежал от публики на “Песне года”

Возвращение Александра Реввы в Россию не прошло незамеченным. Но несмотря на популярность, звезда столкнулся с не самым теплым отношением со стороны публики из-за скандальных событий, связанных с его именем.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ИУДА ..!!
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Мерзкий, криворотый, трусливый урод! Главный его талант- безмерная наглость!
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Olga Nagornaya
Во всем согласна! Ну просто «звезда»!
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