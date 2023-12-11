Силуанов: в России отменят льготы по связи LTE

Российские власти решили отменить льготы по LTE (4G) в 2024 году. Об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по развитию опорных населенных пунктов арктической зоны России рассказал министр финансов страны Антон Силуанов, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии