Силуанов: в России отменят льготы по связи LTE

Российские власти решили отменить льготы по LTE (4G) в 2024 году. Об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по развитию опорных населенных пунктов арктической зоны России рассказал министр финансов страны Антон Силуанов, передает РИА Новости.