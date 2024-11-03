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Царьград

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Улицы Екатеринбурга покрылись льдом с наступлением холодов

Улицы Екатеринбурга покрылись льдом с наступлением холодов

Жители уральской столицы пожаловались на проблему уборки улиц.Улицы Екатеринбурга покрылись льдом с наступлением холодов, а местные жители пожаловались на то, что власти не следят за ними должным образом.

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