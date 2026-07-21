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Специалист Сафаров: ситуация на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию

Специалист Сафаров: ситуация на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию

Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров заявил, что намёки Вашингтона на полномасштабные действия против Тегерана могут означать переход региональной эскалации на новый уровень.

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