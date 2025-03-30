Екатеринбуржцы пожаловались на состояние дорог у корпусов УрФУ. Фото

Жители Екатеринбурга пожаловались на состояние дорог во дворах по улицам Малышева, 138, и Коминтерна, 1, вокруг которых находятся несколько общежитий и спортивных сооружений Уральского федерального университета (УрФУ).
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