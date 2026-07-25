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На встрече с Путиным Токаев заявил о необходимости остановить конфликт на Украине

На встрече с Путиным Токаев заявил о необходимости остановить конфликт на Украине

Токаев предложил вернуться к формуле, которая обсуждалась на переговорах в Стамбуле.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что урегулирование конфликта на Украине могло бы основываться на положениях Стамбульских соглашений.

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