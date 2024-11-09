❗️⚡️Формирования ВСУ приступили к крупносерийному производству и применению в зоне СВО FPV-дронов на оптоволокне — «Хижак RebOFF» от компании «3DTech».
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❗️⚡️Формирования ВСУ приступили к крупносерийному производству и применению в зоне СВО FPV-дронов на оптоволокне — «Хижак RebOFF» от компании «3DTech».