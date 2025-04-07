Фигурант дела победителя «Танцев со звездами» сознался в хищении миллионов рублей у «Калашникова»

ТЮМЕНЬ, 7 апреля, ФедералПресс. Тюменский дзюдоист и победитель телепроекта «Танцы со звездами» Алексей Леденев оказался одним из учредителей компании, которая поставляла бракованные детали концерну «Калашников».
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