Акции «Транснефти» ускорили рост на заявлениях Сазанова о дивидендах

Акции «Транснефти» сегодня, 30 января, ускорили рост на заявлениях замминистра финансов РФ Алексея Сазанова о том, что вопрос снижения дивидендных выплат компании с 50% до 25% от чистой прибыли из-за роста для нее налога на прибыль не рассматривался.