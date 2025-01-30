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Акции «Транснефти» ускорили рост на заявлениях Сазанова о дивидендах

Акции «Транснефти» ускорили рост на заявлениях Сазанова о дивидендах

Акции «Транснефти» сегодня, 30 января, ускорили рост на заявлениях замминистра финансов РФ Алексея Сазанова о том, что вопрос снижения дивидендных выплат компании с 50% до 25% от чистой прибыли из-за роста для нее налога на прибыль не рассматривался.

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