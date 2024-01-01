Бастрыкин взял на контроль дело об избиении жителя Свердловской области мигрантом

Конфликт мигранта и местного жителя ранее произошел в одном из кафе Алапаевска.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет лично контролировать дело об избиении жителя Алапаевска Свердловской области мигрантом.
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