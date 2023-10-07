Неизвестный храм Чернобога

Карпов Илья

Может стоит и задуматься, почему все большие праздники и парады проходили мимо ОГРОМНОГО КЛАДБИЩА у Кремлев ской стены, а наши вожди стояли над гробом Ленина. А как тогда смотрятся поздравления к Новому году с боем Курантов и видом этого КЛАДБИЩА. Поему предали старую веру? Может она стояла на песке и ее ноги были из глины? Где была помощь от ВЕЛЕСОВ, СВАРОГОВ и др.? Может просто Русы сами двуличные люди? Посмотрите, как коммунисты переобуваются, прям в воздухе. А ведь это и бывшие комсомольские вожаки. Которые всегда с трибун говорили что нужно, а в душе была одна ГНИЛЬ. Жажда денег и власти. Как-то в СССР оказался Чегевара и Хрущев решил показать ему наши достижения и руководителей- строителей коммунизма. Так вот, со слов самого ЧЕ, он не увидел НИ ОДНОГО НАСТОЯЩЕГО КОММУНИСТА! Вероятно, образ коммуниста у нас остался только по одноименному фильму с Урбанским, где человек не ждалея себя рубит лес, так как людям нужен хлеб.