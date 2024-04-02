Педри о желаемом финале ЛЧ: «Барселона» – «Манчестер Сити», хотя матч «Барса» – «Реал» тоже был бы хорош»

«Барса» – «Манчестер Сити», хотя матч «Барса» – «Реал» тоже был бы хорош. Возможно ли ее выиграть? «Мы – «Барса», это очень сложно, но, конечно, мы можем», – ответил полузащитник каталонской команды на вопросы болельщиков в приложении The Residency.