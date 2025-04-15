БМД-4М получит новые улучшения: опыт Специальной военной операции внедрен

Боевая машина десанта БМД-4М была усовершенствована на основе опыта Специальной военной операции. "Высокоточные комплексы" из "Ростеха" внедрили отбойный диск и готовят новые системы автоматизации, что повысит надежность техники.
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