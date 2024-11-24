Стали известны подробности смерти солиста «На-На» Владимира Левкина

О последних часах жизни артиста рассказала его супруга. 57-летний экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин за несколько дней до смерти почувствовал себя плохо, но думал, что это обычная простуда и от визита в больницу отказался.
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