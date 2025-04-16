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Официальные продажи алкоголя в России сократились почти на 15%

Официальные продажи алкоголя в России сократились почти на 15%

Количество алкоголя, продаваемого в нашей стране, снижается практически каждый месяц. Появились данные за первый квартал 2025 года и по сравнению с прошлым, через торговые сети, магазины и бары россияне купили: водки на 7,2% меньше, вина — на 4,5%.

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Комментарии
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ОП
Олег Поветьев
Это где во многих павильонах продают фанфурики!
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16 час.
Yvan
«Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» © (М.Твен)
Ответить
3 час.
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