Официальные продажи алкоголя в России сократились почти на 15%

Количество алкоголя, продаваемого в нашей стране, снижается практически каждый месяц. Появились данные за первый квартал 2025 года и по сравнению с прошлым, через торговые сети, магазины и бары россияне купили: водки на 7,2% меньше, вина — на 4,5%.