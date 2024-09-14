Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Ленобласти

Официальный Telegram-канал ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Один человек погиб и двое получили травмы в результате аварии на Мурманском шоссе в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД 13 сентября.