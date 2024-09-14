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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Ленобласти

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Ленобласти

Официальный Telegram-канал ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Один человек погиб и двое получили травмы в результате аварии на Мурманском шоссе в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД 13 сентября.

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