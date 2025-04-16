Украинский парламент расширил полномочия СБУ

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект, который позволит Службе безопасности Украины (СБУ) разрабатывать и вносить собственные законопроекты на рассмотрение Кабинета министров и президента страны.
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