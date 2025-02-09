В Госдуме предложили провести повторный экзамен для мигрантов на знание русского языка

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с инициативой о проведении повторного платного экзамена для иностранных граждан, ранее получивших сертификаты от частных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии