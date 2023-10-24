«Охотник за светом и тенями» — Xiaomi представила новый бренд датчиков изображения

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, официально анонсировал новый бренд датчиков изображения Xiaomi, который переводится с китайского как Light and Shadow Hunter или «Охотник за светом и тенями».
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