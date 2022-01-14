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Фарке возглавил «Краснодар», российский подиум на ЧЕ по фигурному катанию, Овечкин попал на Матч звезд НХЛ, Ещенко завершил карьеру, Жирков – игрок «Химок» и другие новости утра

Фарке возглавил «Краснодар», российский подиум на ЧЕ по фигурному катанию, Овечкин попал на Матч звезд НХЛ, Ещенко завершил карьеру, Жирков – игрок «Химок» и другие новости утра

Эту пятницу многие ждали. 1. Даниэль Фарке стал новым главным тренером «Краснодара». Немецкий специалист поблагодарил президента клуба Сергея Галицкого за доверие, а также заявил о настрое «вести замечательный клуб в яркое спортивное будущее».

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