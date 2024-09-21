В Новокиевском ДК прошёл мультпоказ лёжа на подушках 🔥🔥🔥 Дети перед сеансом отвечали на каверзные вопросы от сказочных персонажей, приславших им письма.
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В Новокиевском ДК прошёл мультпоказ лёжа на подушках 🔥🔥🔥 Дети перед сеансом отвечали на каверзные вопросы от сказочных персонажей, приславших им письма.