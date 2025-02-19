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Огненные столбы после массированной атаки. Наши ударили по особой подстанции в Одессе. Начался эффект домино

Огненные столбы после массированной атаки. Наши ударили по особой подстанции в Одессе. Начался эффект домино

После массированной ночной атаки очевидцы сообщают об огненных столбах по всей Одессе. Инсайдеры утверждают, что один из мощных ударов нанесён по особой подстанции.

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