Трамп бьет по своему СПГ – последствия сборов с китайских судов Татьяна АрестоваПредставители СПГ-индустрии США предупредили администрацию Дональда Трампа, что не смогут выполнить новые правила, направленные на принуждение к использованию американских транспортных судов.