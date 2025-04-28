Трамп бьет по своему СПГ – последствия сборов с китайских судов Татьяна АрестоваПредставители СПГ-индустрии США предупредили администрацию Дональда Трампа, что не смогут выполнить новые правила, направленные на принуждение к использованию американских транспортных судов.
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