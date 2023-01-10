Супруг участницы «Дома-2» Ирины Пинчук похвастался кофтой за 190 тысяч рублей

Сейчас муж теледивы живет в Дубае и рассказывает в своем личном блоге о жизни за границей. Фото: Ирина Пинчук/ Telegram Супруг участницы «Дома-2» Ирины Пинчук блогер Арай Чобанян похвастался новой кофтой, цена которой составила 190 тысяч рублей.