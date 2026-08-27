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Daily Analysis and Reaction Locations [2026-08-27]

Daily Analysis and Reaction Locations [2026-08-27]

Daily Analysis and Reaction Locations [2026-08-27] E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! pavlusrockulus Today's session should be interesting — pre-market gapped up, reaching the continuation lower value for the current downtrend.

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