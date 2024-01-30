Кишат ли бактерии в салатах из супермаркета: вердикт озвучили в ветлаборатории Уссурийска

Опасен ли салат, простоявший сутки в холодильнике? Ответ на этот вопрос решил узнать корр. ИА UssurMedia и отправился в Приморскую ветеринарную лабораторию, взяв с собой три популярных салата, приправленных майонезом: "Селедку под шубой", "Мимозу" и "Оливье".