Терпение Путина лопнуло. Арест заместителя Шойгу – лишь начало в цепочке громких событий

ВУ

Владимир Уфимцев

Ну а что вы хотите? Эта "масковская елита", мать ее так... как жила-жрала-пила-трахалась на Лазурном берегу, так и ... продолжает жить (!)... ни в чем себе, любимой, не отказывая... Причем здесь "какая то СВО"? Это для них, как понятно, не помеха... Вот ежели бы Война... да с мобилизацией всего и вся... да с закрытием границ... да с расстрелом на месте всех этих подлецов, мародеров и предателей России... Как у товарища Сталина было... Иначе нам Победы, как в 45-м, просто не видать! - "Как у осла ушей!..." (с).