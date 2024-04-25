Kremlin Pool/Global Look PressСегодня 31K прочитали Автор: Михаил Щипанов Итак, в среду следствие получило в суде санкцию на арест отправленного 23 апреля в ИВС замминистра обороны РФ Тимура Иванова.
Терпение Путина лопнуло. Арест заместителя Шойгу – лишь начало в цепочке громких событий
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Ну а что вы хотите? Эта "масковская елита", мать ее так... как жила-жрала-пила-трахалась на Лазурном берегу, так и ... продолжает жить (!)... ни в чем себе, любимой, не отказывая... Причем здесь "какая то СВО"? Это для них, как понятно, не помеха... Вот ежели бы Война... да с мобилизацией всего и вся... да с закрытием границ... да с расстрелом на месте всех этих подлецов, мародеров и предателей России... Как у товарища Сталина было... Иначе нам Победы, как в 45-м, просто не видать! - "Как у осла ушей!..." (с).
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11 час.
Дмитрий Николенко
Вообще то начальник должен отвечать за действия своего подчинённого. Ни на что не намекаю...
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11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Все сойдёт на нет! Вот с Крокусом замолчали, как Агаларовых чихвостили и всё уже забыто! И эти откупятся!Сердюков со своей Васильевой- пример.
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10 час.
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