Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Александр Салтановский
    Да, жалко конечно, что Вольфович так неожиданно покинул этот бренный мир, малость переусердствовал с вакцинацией, гля..."Не будет страны ...
  • Нина Попова
    У него мать лезгинка.Путин начал арест...
  • vagas Karlito
    Ну тут конечно известна   цифра потерь на завтра! Она как всегда в последнее время равна плюс минус тыСЩа!))) Ну кому...ВСУ бегут с фронт...

Терпение Путина лопнуло. Арест заместителя Шойгу – лишь начало в цепочке громких событий

Терпение Путина лопнуло. Арест заместителя Шойгу – лишь начало в цепочке громких событий

Kremlin Pool/Global Look PressСегодня 31K прочитали Автор: Михаил Щипанов Итак, в среду следствие получило в суде санкцию на арест отправленного 23 апреля в ИВС замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Ну а что вы хотите? Эта &quot;масковская елита&quot;, мать ее так... как жила-жрала-пила-трахалась на Лазурном берегу, так и ... продолжает жить (!)... ни в чем себе, любимой, не отказывая... Причем здесь &quot;какая то СВО&quot;? Это для них, как понятно, не помеха... Вот ежели бы Война... да с мобилизацией всего и вся... да с закрытием границ... да с расстрелом на месте всех этих подлецов, мародеров и предателей России... Как у товарища Сталина было... Иначе нам Победы, как в 45-м, просто не видать! - &quot;Как у осла ушей!...&quot; (с).
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11 час.
Дмитрий Николенко
Вообще то начальник должен отвечать за действия своего подчинённого. Ни на что не намекаю...
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11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Все сойдёт на нет! Вот с Крокусом замолчали, как Агаларовых чихвостили и всё уже забыто! И эти откупятся!Сердюков со своей Васильевой- пример.
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10 час.

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