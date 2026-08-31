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Царьград

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Петер Мадьяр обвинил ЕС в несправедливости из-за миграции

Петер Мадьяр обвинил ЕС в несправедливости из-за миграции

На Стратегическом форуме в Бледе премьер Венгрии Петер Мадьяр обвинил Евросоюз в несправедливом отношении из-за отказа принимать мигрантов.

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