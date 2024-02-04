Салат из ветчины. Невозможно остановиться, чтобы не съесть все сразу.

Всем большой привет! Сегодгня готовлю салат простой и быстрый салат из ветчины. В этом салате все ингредиенты прекрасно дополняют друг друга, делают вкус более ярким, интересным и приятная сладость и сочность несомненно подкупает.
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