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Царьград

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Новосибирец пойдет под суд за сим-боксы для мошенников на 14 млн рублей

Новосибирец пойдет под суд за сим-боксы для мошенников на 14 млн рублей

В Новосибирске перед судом предстанет местный житель, которого следствие считает причастным к созданию нелегального канала телефонной связи, использовавшегося злоумышленниками для обмана граждан.

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